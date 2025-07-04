Alerji, solunum ve bağışıklık sistemi sorunu yaşayanlar "arı havası" alıyor

Konya'da dünyaya gelen 62 yaşındaki emekli ziraat teknisyeni Hüseyin Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığındaki görevi süresince farklı kentlerde arıcılık eğitimleri verdi.

Ceylan, annesinin kanser hastalığı sürecinde arı ürünlerinin iyi gelmesi üzerine bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehri gibi ürünlerle yapılan apiterapi tedavi hakkında çeşitli ülkelerde eğitimler aldı. Karaburun'da 16 yıl önce arı çiftliği kuran Ceylan, sahibi olduğu 400'e yakın arı kovanını dönemsel olarak Ege ve Akdeniz bölgelerinde farklı noktalara götürüyor.

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Ceylan, çiftliğine gelen alerji ve solunum yolları hastaları ile bağışıklık sistemi zayıf olanlara alternatif tıp hizmeti sunuyor. Terapi odası ve "arı yatağı" ismi verilen odalarda arı kovanından gelen havanın solunması ve kanat sesleriyle kişilere rahatlatıcı etki sağlanan merkez, tedavisini desteklemek isteyenlerden ilgi görüyor.

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BAŞKA ÜLKELERDEN DE GELEN VAR

Hüseyin Ceylan, apiterapinin insan sağlığına faydalarının tüm dünyada bilimsel olarak kabul edildiğini söyledi.

Arıların birçok bitki ve su kaynaklarından yararlandığını anlatan Ceylan, "Özellikle fitoterapide yani bitkilerle terapi yönteminde kullanılan argümanları, özellikle endemik bitkilerin hem polen hem nektarını hem propolisteki etken maddeleri de zaten kovana taşıyorlar. Arı kovan havasının içinde fitoterapide, aromaterapide kullanılan argümanlar mevcut. İnsan sağlığına zarar vermeden bunu bir doz olarak oluşturmak zor bir şey. Arılar bunu kendileri hazır hale getirip bize sunuyor. Biz de bundan faydalanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ceylan, apiair uygulamasının alerji, astım, bronşit, depresyon, migren ve bağışıklık sistemi zayıflığında olumlu sonuç verdiğini ifade ederek, "ABD'den bir aile, Covid-19 sonrası koku ve tat kaybı şikayetleriyle geldi. Şu an yavaş yavaş artık koku ve tatları yerine gelmeye başladı. İstanbul'dan misafirlerimiz var. Azerbaycan'dan bir grup var. Almanya'dan gelen var" dedi. REKLAM "BAZI KOKULAR GELMEYE BAŞLADI" Uygulama için ABD'den gelen Çiğdem Kaya da Covid-19 teşhisi konmamasına rağmen 2 yıldır koku alamadığını, merkeze bu nedenle başvurduğunu söyledi. Apiairden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, "4 gün önce geldik. Farkı hissetmeye başladım. Bazı kokular gelmeye başladı. Hepsi değil ama birkaç kokuyu almaya başladım. Böyle bir şey beklemiyordum. Maskeyi taktığınız zaman havanın geldiğini hissediyorsunuz gerçekten" dedi. Sabri Şahin ise 10 yıldır tat ve koku alamadığını, İstanbul'da tedavisini yürüten doktor tarafından merkeze yönlendirildiğini, koku ve tat almaya başladığını belirtti. Ali Hikmet (82) 16 yıl önce kanser tedavisi gördüğünü, sonrasında bağışıklık sistemini güçlendirmek için her yıl merkeze geldiğini anlatarak, "16 yıldır ne nezle ne de grip oldum. Ne de başka bir hastalık geçirdim. Arıların böyle bir özelliğinin olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.