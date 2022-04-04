Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 3. mücadelesi, Termas de Rio Hondo şehriyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte, 25 tur üzerinden yapıldı.

Aprilia takımına MotoGP'deki ilk pole pozisyonunu kazandıran 32 yaşındaki Aleix Espargaro, kariyerinin ilk birinciliğini elde etti. Aprilia ise şampiyona tarihindeki ilk yarış zaferini yaşadı.

Bitiş çizgisini Espargaro'dan 0.8 saniye sonra geçen Jorge Martin (Pramac) 2'nci, liderin 1.3 saniye gerisindeki Alex Rins (Suzuki Ecstar) ise 3. sırayı aldı.

Aleix Espargaro, 45 puanla pilotlar klasmanında da liderliğe yükseldi.

Sezonun 4. yarışı Amerika Grand Prix'si 10 Nisan'da düzenlenecek.

- Pilotlar klasmanı

1. Aleix Espargaro (İspanya): 45 puan

2. Brad Binder (Güney Afrika): 38

3. Enea Bastianini (İtalya): 36

4. Alex Rins (İspanya): 36

5. Fabio Quartararo (Fransa): 35