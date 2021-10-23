Silahtaki 'gerçek mermi' çıktı!

AA

ABD’li tanınmış aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında set ekibinden 2 kişiyi vurması dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Baldwin, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "trajik bir durum" değerlendirmesinde bulunmuştu. Yapılan soruşturmanın ardından silahtaki merminin gerçek olduğu açıklandı.

"SİLAHI YARDIMCI YÖNETMEN VERDİ"

AA'da yer alan habere ve mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.

KANLI KIYAFETLERİNE POLİS EL KOYDU

Polis soruşturmasına ilişkin ayrıntılar, dün, New Mexico, Santa Fe'deki bir mahkemede arama emri çıkarıldığında açıklandı. Öte yandan, Baldwin'in kanlı kıyafetinin söz konusu silahla delil olarak alındığı belirtildi. Film setindeki diğer mühimmat ve teçhizata da polis tarafından el kondu.

OLAYLA İLGİLİ HENÜZ KİMSE SUÇLANMADI

63 yaşındaki oyuncu polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken olayla ilgili henüz kimse suçlanmadı. Baldwin, New Mexico eyaletinde "Rust "isimli film çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

"ÜZÜNTÜMÜ İFADE EDECEK KELİME YOK"

Kıdemli aktör kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok." ifadesine yer vermişti.