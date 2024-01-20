Alec Baldwin'e yeniden taksirle öldürme suçlaması yöneltildi
ABD'li oyuncu Alec Baldwin, film setinde ateşlediği silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı gerekçesiyle yeniden 'taksirle öldürme' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı
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ABD’nin New Mexico eyaletindeki bir mahkeme, Alec Baldwin’e 'Rust' filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı olay nedeniyle yeni bir 'kasıtsız insan öldürme' suçlaması yöneltti.
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Emmy ödüllü oyuncuya yönelik daha önceki suçlamalar, ceza davasının başlamasına sadece iki hafta kala, Nisan 2023’te düşürülmüştü.
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Ancak bölge savcıları daha sonra saldırıda kullanılan silahı yeniden adli incelemeden geçirdi.
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Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, Santa Fe yakınlarındaki film setinde Baldwin, ateşleme alıştırması yapıyordu.