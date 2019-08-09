Galatasaray´da transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Radamel Falcao transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Abdurrahim Albayrak, transfere son noktayı koymak için menajer Ahmet Bulut ile Fransa´ya gitti.

Albayrak, bir gazetecinin "Taraftara bayram hediyeniz olacak mı?" şeklindeki sorusunu da yanıtsız bıraktı.