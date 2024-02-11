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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hak edilen 1 puan - Futbol Haberleri

        Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hak edilen 1 puan

        Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'nin kaliteli bir takım olduğunu ifade ederek hak edilen 1 puan aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 22:58 Güncelleme: 11.02.2024 - 22:58
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        "Hak edilen 1 puan"
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        Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada "Hak ettiğimiz 1 puanı aldık" dedi.

        Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Alanyaspor, konuk olduğu Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Fenerbahçe gibi bir takıma, belki tarihinin en iyi oyuncularından kurulu, Kadıköy’de düşmemek için oynayan bir Alanyaspor. Kaleye yaklaştırmamak 1. planımdı. Kenarda birebir eşleşmelerde bazen üstünlük sağladılar bize. Maçı kaybedebilirdik de. Bizim son dakikalarda galip gelebileceğimiz fırsatlar yakaladık. 1 puan çok önemli. Asıl periyot bundan sonra başlıyor. Kafamızdaki puanları kazanmamız lazım. Oyuncularımın ayağına sağlık. Bugün bence hak edilen 1 puan” ifadelerini kullandı.

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        "PLANIN ÇOĞU KISMI TUTTU"

        Fenerbahçe ile karşılaşan teknik direktörler arasında ilk 3 maçta kaybetmeyen isimler arasında olduğu hatırlatılan Tekke, “Şans herhalde. İyi oyunculardan kurulu bir takım, her maç gayet iyi oynuyorlar. Alanyaspor olarak beklenilen pozisyonları vermedik. Planda, bugün çoğu kısım tuttu diyebilirim. Oyuncularımın emeği çok fazla. Bazen tutmuyor. Geçen hafta galip gelmemiz gerekirken mağlup olarak bitirdik” yanıtını verdi.

        "HAKEMLERE MAÇIN BAŞINDA ‘ALLAH AŞKINA MAÇINA DURDURMAYIN’ DEDİM"

        Hakem performansı ve tartışılan pozisyonlarla ilgili ise Fatih Tekke, “Devre arasında koridorda bir tartışma olmuş. Pozisyonları ise izlemedim. Penaltı pozisyonu, izleyenler itiraz ediyor. Hakem net karar verince, ben kulübeme kızıyorum. Bunlar çok önemsenmiyor. Tüm ambiyanstan buradan 1 puanla ayrılmak değerliydi. Ferdi’yi etkili alana sokmadık. Birebirleri fena oynamadık. Hakemlere maçın başında ‘Allah aşkına maçı durdurmayın’ dedim. Biz Alanyaspor olarak böyle bir şeyi istemem. Böyle bir şey asla yok. İlk 10-15 dakika bize baskı yapabileceklerini düşündüğüm için ikinci topa çevirdi. Ambiyanstan cesaretleri kırılmasın diye. Genel hatlarıyla eleştiriyi kabul ediyorum ama Alanyaspor’da yok. Oyuncularımdan bugün istediğim cesaretimizi kazanmamızdı. Oyun anlamında bundan muzdaribim” diyerek sözlerini noktaladı.

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