İngiltere'nin Bristol City takımından transfer edilen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Famara Diedhiou, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
Famara'nın Senegal'in milli takım oyuncusu olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Taliplileri çoktu. İyi yönetiliyor diye Alanyaspor'u tercih etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Önemli bir futbolcu, Alanyaspor'a da katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.
Futbolda şansızlıkların olabildiğini aktaran Çavuşoğlu, Babacar'ın tedavi sürecinin ise devam ettiği bilgisini verdi.
Babacar'ın yakın zamanda sahalara döneceğini belirten Çavuşoğlu, "Zaten bir santrafor olmaz. Hatta bir santrafor daha almamız lazım. İnşallah onu da alacağız." ifadelerini kullandı.
DIEDHIOU: BURADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM
Famara Diedhiou ise Alanyaspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu bildirdi.
Çok inandığı bir takıma geldiğini vurgulayan Diedhiou, "Alanyaspor, masaya ilk olarak koyduğum kulüp oldu. Kulübü de araştırdım. Dünyanın her yerinden ve Türkiye'den çok fazla teklif vardı. Başkana çok güvendik ve aile olarak bu kararı aldık. Bütün opsiyonları arkaya atıp, Alanya'yı iyi takım ve iyi bir proje olarak seçtik. Burada olmaktan dolayı mutluyum." şeklinde konuştu.
Kariyeri ve sahada çok daha iyisini vermek için Alanya'yı seçtiğini anlatan Diedhiou kulübün hedeflerine ulaşması için en iyi vermeye geldiğini vurguladı.
Taraftara söz verdiğini ve sahada en iyisini vereceğini dile getiren Diedhiou, şunları kaydetti:
"Hedeflere ulaşmak ve kovalamak için çok fazla çalışacağım ve en iyimi vereceğim kimsenin şüphesi olmasın. Alanyaspor'un son yıllarda çizmiş olduğu çok doğru, iyi isimler, transferler ve Senegalli oyuncuların burada başarılı olması burayı seçmemizin en büyük sebebiydi."
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