Alanyaspor penaltı bekledi, hakem devam dedi!
Alanyaspor, Galatasaray ile oynadığı maçın 35. dakikasında penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın pozisyona devam dedi
Giriş: 15.04.2024 - 21:03 Güncelleme: 15.04.2024 - 21:03
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Alanyaspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 35. dakikasında sağ kanattan gelen ortada top Galatasaray savunmasından dışarıya gitti.
Alanyasporlu futbolcular, bu pozisyonda Nelsson'un elle oynadığı yönünde itirazda bulundu.
Pozisyon için korner kararı veren hakem Cihan Aydın, bir süre VAR ile görüştükten sonra köşe vuruşunun kullanılmasını istedi.
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