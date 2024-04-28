Alanyaspor-İstanbulspor: 6-0 (MAÇ SONUCU)
Alanyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 6-0'lık skorla dağıttı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın (2), Janvier(2), Balkovec ve Ahmed Hassan kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u ağırladı. Akdeniz ekibi, adeta gol olup yağdığı mücadeleyi 6-0'lık skorla kazandı.
Turuncu-yeşilli takıma üç puanı getiren golleri 2 ve 90+2'de Oğuz Aydın, 8 ve 28'de Janvier, 55'te Balkovec ile 67'de Ahmed Hassan kaydetti.
Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Alanyaspor bu sonuçla puanını 48'e yükseltip Avrupa potasına yaklaştı.
Son sıradaki İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.
STAT: Alanya Oba
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl Usta
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Furkan Bayır (Dk. 46 Fatih Aksoy), Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 60 Fer), Janvier (Dk. 59 Novais), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 76 Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk. 68 Sisto), Hassan
İSTANBULSPOR: Alp Arda (Dk. 73 Mücahit Serbest) - Sambissa (Dk. 73 Baran Vardar), Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Mamadou (Dk. 73 Traore), Okan Erdoğan (Dk. 85 Demir Mermerci), Jackson, Vefa Temel (Dk. 73 Özcan Şahan), Emir Kaan Gültekin
GOLLER: Dk. 2 ve 90+2' Oğuz Aydın, Dk. 8 ve 28 Janvier, Dk. 55 Balkovec, Dk. 67 Ahmed Hassan
SARI KARTLAR: Furkan Bayır (Alanyaspor) - Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhaney, Deli (İstanbulspor)