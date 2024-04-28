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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor Alanyaspor-İstanbulspor: 6-0 (MAÇ SONUCU) - İstanbulspor Haberleri

        Alanyaspor-İstanbulspor: 6-0 (MAÇ SONUCU)

        Alanyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 6-0'lık skorla dağıttı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın (2), Janvier(2), Balkovec ve Ahmed Hassan kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 17:54 Güncelleme: 28.04.2024 - 18:35
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        Alanyaspor'dan gol yağmuru!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u ağırladı. Akdeniz ekibi, adeta gol olup yağdığı mücadeleyi 6-0'lık skorla kazandı.

        Turuncu-yeşilli takıma üç puanı getiren golleri 2 ve 90+2'de Oğuz Aydın, 8 ve 28'de Janvier, 55'te Balkovec ile 67'de Ahmed Hassan kaydetti.

        Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Alanyaspor bu sonuçla puanını 48'e yükseltip Avrupa potasına yaklaştı.

        Son sıradaki İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.

        STAT: Alanya Oba

        HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl Usta

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Furkan Bayır (Dk. 46 Fatih Aksoy), Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 60 Fer), Janvier (Dk. 59 Novais), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 76 Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk. 68 Sisto), Hassan

        İSTANBULSPOR: Alp Arda (Dk. 73 Mücahit Serbest) - Sambissa (Dk. 73 Baran Vardar), Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Mamadou (Dk. 73 Traore), Okan Erdoğan (Dk. 85 Demir Mermerci), Jackson, Vefa Temel (Dk. 73 Özcan Şahan), Emir Kaan Gültekin

        GOLLER: Dk. 2 ve 90+2' Oğuz Aydın, Dk. 8 ve 28 Janvier, Dk. 55 Balkovec, Dk. 67 Ahmed Hassan

        SARI KARTLAR: Furkan Bayır (Alanyaspor) - Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhaney, Deli (İstanbulspor)

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