Süper Lig lideri Galatasaray, kupada da yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray, son olarak 15 Ekim 2022 tarihinde Kayserispor'a 2-1 mağlup olmuştu. O tarihten bu yana yenilgi yüzü görmeyen Cimbom, son 9 maçını ise kazanmayı başardı.