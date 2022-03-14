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Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti. Spor yazarları, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

14.03.2022 - 10:03 | Güncelleme: FUTBOL

  • GÜRCAN BİLGİÇ

    İsmail Kartal, öndeki baskının zayıflaması, oyunun kontrolünün rakibe geçmesiyle yaptı üç hamlesini de. Arda Güler'in, gencecik ayaklarına emanet etti maçı cesaretle. Mesut Özil'in frikiği Serdar Dursun'a bırakması, muhtemel bir kaptan tercihiydi. Yanlıştı. Golü atan Arda'nın, penaltıdan sonra tüm takımın Mesut'un etrafında toplanması da liderliğin onaylanması. Bu genç takım, Kaptanı'na "senin için koşarız" dedi.

  • Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıdan önce ters faul veren hakem Volkan Bayarslan, yine hakemlere verilen yorum telkinin bir parçası olmayı başardı Ve elbette Rossi'nin satırları... Bir gol, penaltı ve son gol öncesinde direkten topu sayarsak, üç asist ile sahadaydı. Uzun süredir tabelaya bu kadar etki eden Fenerbahçeli bir oyuncu olmamıştı. İsmail Kartal ve ekibi, farklılaşan oyuncu sayısını her hafta artıyor.

  • ERMAN TOROĞLU

    2-0 Fenerbahçe önde, 'Maçı rahat bitirir' diyor insan. Ama Alanya son bir gayretle maça asılıyor; 2-2. Fenerbahçe 2-0 öndeyken ve 2-2 olduğu ana kadar sahada 10 kişi. Çünkü Mesut'un ismi var cismi yok. Spiker bağırıyor bilmem kaç tane pas attı isabetli falan. Valla babam yaşasaydı o da atardı, soldan sağa at, sağdan sola at. İsmail ne zaman 'yeter artık' diyor, genç Kanarya'yı alıyor ve Fenerbahçe ötmeye başlıyor. 

  • Oynadığı kısa sürede bu çocuk gol atıyor, golden de öte harika bir asist yapıyor. Bir asist ancak böyle yapılır. Arkadaşının kafasına, daha top kendine geldiği zaman işaret ediyor 'Senin kafana atacağım' diye. Sarı-lacivertlilerde İsmail geldikten sonra kademe kademe bir iyileşme var. Yardımlaşma arttı, ileriyle geri arasındaki mesafe kısaldı.

  • AHMET ÇAKAR

    F.Bahçe, Alanyaspor karşısında çok gösterişli bir galibiyet aldı. Fakat dün gece gösterdi ki bazı oyuncular, sadece Fenerbahçe için değil dünyadaki tüm takımlar için önemli. Bunun başında da kaleci Altay geliyor. Öyle kritik anlarda öyle toplar çıkardı ki, maçın bence Rossi ile birlikte en önemli ismi. İkinci yarı F.Bahçe iki golle üstünlüğü aldığı an ne olduysa oldu. Konsantrasyonunu kaybetti, Ozan oyundan düştü ve onun tarafından art arda iki Alanya golü geldi. 

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