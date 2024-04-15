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Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkırıkçı, 4-0 mağlup oldukları Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörleri Fatih Tekke'ya çıkan kırmızı karta tepki gösteren Çıkırıkçı, şu ifadeleri kullandı:

"Bir takımın hocasını böyle kolay dışarı atmak, cezalandırmak... Bütün hocalar aynı şekilde müdahale ediyor. Kenarda yan hakeme... Ofsayt pozisyonu geldi taç oldu yine devam ettirdi. Demek kurallar herkese farklı işliyor! Çok dengesiz oldu. Hocamızın atılması oyunu etkiledi."