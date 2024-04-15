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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor'dan Galatasaray maçı sonrası kırmızı kart tepkisi! - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor'dan kırmızı kart tepkisi!

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Alanyaspor'da yardımcı antrenör Orhan Çıkırıkçı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Tekke'ye çıkan kırmızı karta tepki gösteren Çıkırıkçı, "Bir takımın hocasını böyle kolay dışarı atmak, cezalandırmak... Çok dengesiz oldu. Hocamızın atılması oyunu etkiledi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 22:56 Güncelleme: 15.04.2024 - 22:56
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        Alanyaspor'dan kırmızı kart tepkisi!
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        Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkırıkçı, 4-0 mağlup oldukları Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Teknik direktörleri Fatih Tekke'ya çıkan kırmızı karta tepki gösteren Çıkırıkçı, şu ifadeleri kullandı:

        "Bir takımın hocasını böyle kolay dışarı atmak, cezalandırmak... Bütün hocalar aynı şekilde müdahale ediyor. Kenarda yan hakeme... Ofsayt pozisyonu geldi taç oldu yine devam ettirdi. Demek kurallar herkese farklı işliyor! Çok dengesiz oldu. Hocamızın atılması oyunu etkiledi."

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