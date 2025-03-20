Alanyaspor'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi
Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Uğurlu, Alanyaspor ile çıktığı 21 maçta 1.48 puan ortalaması yakalamıştı.
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı.
Turuncu-yeşilli takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Sami Uğurlu
Teknik Direktörümüz Sayın Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu’ya teşekkür ederek, plaket takdim etti.
Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."