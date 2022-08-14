Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar yeni sezondaki ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup ederken Alanyaspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-2 yenmişti.
SAAT: 21.45
HAKEM: Yasin Kol
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
YAYIN: beIN SPORTS 1
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ALANYASPOR: Yusuf, Tayfur, Fatih, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Ferhat, Targhalline, Candeias, Eduardo
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Ghezzal, Nkoudou, Weghorst
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun karşılaşmada forma giyemiyor.
Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile yaptığı ilk 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, sonrasındaki 4 maçta ise bir beraberlik ve 3 galibiyet aldı.
Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini 2020-2021 sezonunda 2-1'lik skorla elde ederken, geçen sezon yine evinde rakibine 2-0 üstünlük kurdu.
Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.
Siyah-beyazlı takım oynanan 12 maçta 25 gol atarken, Alanyaspor ise fileleri 10 kez havalandırdı.
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