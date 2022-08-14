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Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Alanyaspor - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Valerien Ismael yönetiminde yeni sezondaki ilk maçını 90+6'da Ghezzal'in golüyle kazanan Beşiktaş, ikinci haftada ilk maçından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Alanyaspor'a konuk oluyor

14.08.2022 - 20:50 | Güncelleme: ABONE OL
Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN - Beşiktaş maçı saat kaçta, ilk 11'ler belli oldu mu?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar yeni sezondaki ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup ederken Alanyaspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-2 yenmişti.

SAAT: 21.45
HAKEM: Yasin Kol
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
YAYIN: beIN SPORTS 1

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ALANYASPOR: Yusuf, Tayfur, Fatih, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Ferhat, Targhalline, Candeias, Eduardo

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Ghezzal, Nkoudou, Weghorst

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun karşılaşmada forma giyemiyor.

13. RANDEVU

İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Beşiktaş kazandı.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

Taraflar arasında sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile yaptığı ilk 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, sonrasındaki 4 maçta ise bir beraberlik ve 3 galibiyet aldı.

Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini 2020-2021 sezonunda 2-1'lik skorla elde ederken, geçen sezon yine evinde rakibine 2-0 üstünlük kurdu.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.

Siyah-beyazlı takım oynanan 12 maçta 25 gol atarken, Alanyaspor ise fileleri 10 kez havalandırdı.

  • Beşiktaş ile oynadığı 12 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Alanyaspor (1B 9M), bu iki galibiyetini siyah-beyazlıları ağırladığı son iki karşılaşmada ikişer gol atarak aldı (2-1 & 2-0).
  • Alanyaspor'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Beşiktaş'ın bu sezon en üst ligde boy gösteren takımlar arasında dış sahada devam eden daha uzun bir mağlubiyet serisi yaşadığı rakibi bulunmuyor (Konyaspor ve Galatasaray ile eşit).
  • Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını 2+ gol atarak kazanan Alanyaspor (2-1 vs Yeni Malatyaspor & 3-0 vs Gaziantep FK), bu şekilde daha uzun bir seriyi en son Ocak-Şubat 2021 arasındaki üç karşılaşmalık dönemde yaşadı (4-3 vs Ankaragücü, 3-1 vs Sivasspor & 2-1 vs Çaykur Rizespor).
  • Valerien Ismael yönetiminde dış sahada oynadığı dört Süper Lig maçını da kaybetmeyen Beşiktaş (2G 2B), son iki ziyaretinden kayıpsız döndü (3-2 vs Kayserispor & 2-0 vs Göztepe). Siyah-beyazlılar en son Şubat-Mart 2021 arasında deplasmanda daha uzun bir galibiyet serisi yaşadı (3G).
  • Süper Lig'de oynadığı son beş maçını kazanan Alanyaspor, en üst ligde daha uzun bir galibiyet serisi yaşamadı (Aralık 2019-Şubat 2020; 5G). Son beş mücadelesinde toplam 12 gol atan Akdeniz ekibi, kalesinde sadece dört gol gördü.

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