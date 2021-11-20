Son şampiyon Beşiktaş, Bülent Korkmaz yönetiminde iyi bir ivme yakalayan Alanyaspor'a konuk oluyor. Ligdeki son iki maçını kaybeden siyah-beyazlılar alacağı 3 puanla çıkışa geçmek istiyor.

SAAT: 19.00

HAKEM: Alper Ulusoy

STAT: Bahçeşehir Okulları

YAYIN: beIN SPORTS 1

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Davidson, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Babacar

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Kenan

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

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BATSHUAYI YOK, WELINTON SINIRDA

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Michy Batshuayi karşılaşmada görev alamıyor. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarında da görev yapamamıştı.

Siyah-beyazlı takımın stoperlerinden Welinton da maça sarı kart ceza sınırında çıkıyor. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçlarında gördüğü kartla sınıra geldi. Welinton, Alanyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

SON BEŞ MAÇIN DÖRDÜNÜ BEŞİKTAŞ KAZANDI

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı.

SON ÜÇ DEPLASMANDA 3 PUAN ALAMADI

Zirve iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'a da yenilerek liderin 10 puan gerisinde kaldı.

Deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı.

Dış sahada son galibiyetini Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a ise 1-0 yenildi.

KARTAL 8 MAÇTIR GOL YİYOR

Beşiktaş, ligdeki son 8 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 8 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.

Beşiktaş, söz konusu 7 maçta kalesinde 15 gol gördü.

Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibine karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Alanyaspor (1G 1B 8M), Beşiktaş karşısındaki tek galibiyetini geçen sezon bu statta aldı (2-1).

Alanyaspor ile oynadığı 10 Süper Lig maçının dokuzunda rakip fileleri havalandıran Beşiktaş (toplam 21 gol), sadece Aralık 2018'deki ziyaretinde gol sevinci yaşayamadı (0-0).

Bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı dört Süper Lig maçını da kazanan ve bu galibiyetlerin üçünü Bülent Korkmaz yönetiminde alan Alanyaspor, daha önceki sekiz karşılaşmada galip gelememiş (2B 6M) ve toplam iki gol atabilmişti.

Son iki Süper Lig maçından puansız ayrılan Beşiktaş, üst üste üç yenilgilik seriyi en son Eylül-Ekim 2012 arasında Samet Aybaba yönetiminde yaşadı.

Bülent Korkmaz göreve geldikten sonra Süper Lig'de oynadığı dört iç saha maçında 10 puan toplayan Alanyaspor (3G 1B), tek puan kaybını son karşılaşmada yaşadı (2-2 vs Göztepe)