Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in altıncı haftasında MKE Ankaragücü'nü Ahmed Hassan ve Efkan Bekiroğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken perdeyi 65'te Ahmed Hassan açtı. Efecan Karaca'nın asistinde yeni takımıyla çıktığı ilk maçta golünü attı.

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MKE Ankaragücü 69'da Yasin Güreler ile yanıt verdi ve skora denge geldi.

Mücadelede 87. dakika oynanırken Efkan Bekiroğlu hızlı gelişen kontratakta boş durumda rakip fileleri havalandırdı ve Alanyaspor'a 3 puanı getirdi.