Ömer Erdoğan yönetiminde ilk maçına çıkan Alanyaspor bu galibiyetle puanını 38'e yükseltirken üst üste 4. maçını da kaybeden son sıradaki Ümraniyespor 23 puanda kaldı.

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