Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beyaz TV'ye şunları söyledi: "Futbolun her kademesinde bulundum. Hayatımda böyle bir rezaleti ilk kez yaşıyorum. Ahmet Ağaoğlu en büyük abime Ahmet Çavuşoğlu'na küfür etti. Hatta bana da vurmaya kalktı."