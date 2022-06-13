Alanya'da Rus kadının cansız bedeni bulundu

Alanya ilçesine bağlı Güllerpınarı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Rus vatandaşı Aida Magomedova (47) arkadaşı tarafından odada hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre; Aida Magomedova cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.