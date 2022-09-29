Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın giriş katındaki asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı.

Sugözü Mahallesi D-400 karayolundaki bir inşaatın giriş katında 2 işçi taşıdıkları blok mermer ile asansör boşluğundan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; bulundukları boşluktan çıkarılan yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis inceleme yaptı.