Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlık merkezi sahibi doktor Leman Ege (57) ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'in (66) evde cansız bedenleri bulundu.

DHA'nın hbaerine göre, Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki özel bir sağlık merkezinin sahibi olan doktor Leman Ege'den haber alamayan arkadaşları, jandarmadan yardım istedi. Bugün saat 11.30 sıralarında Leman Ege'nin oturduğu eve giden jandarma ekipleri, kapıyı açan olmayınca savcılıktan alınan izin doğrultusunda çilingir yardımıyla içeri girdi.

Yatak odasında Leman Ege'nin yerde cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, evdeki merdivene iple boynundan asılı halde bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, erkeğin Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf olduğu belirlendi. İncelemede Leman Ege'nin başına darbe aldığı tespit edildi. İki gün önce öldüğü tahmin edilen Leman Ege ve Issam Skaf'ın cansız bedenleri morga konuldu.

Eşinden ayrı yaşayan Leman Ege'nin yaklaşık 2 yıl önce emekli olduğu, ardından Konaklı Mahallesi'nde bir sağlık merkezi açtığı belirtildi.