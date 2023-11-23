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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Alanur isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ALANUR ADININ ANLAMI NEDİR?

Alanur ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Alanur adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Alanur isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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ALANUR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Alanur ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Çok renkli parlaklık.

Yarı ışıklı.

Nur üstüne.

ALANUR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Alanur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Alanur adını koymak caizdir.

ALANUR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Alanur ismini kullanan 1.527 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Alanur ismini kullanan 477 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Alanur ismini kullanan 106 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Alanur ismini kullanan 62 kişi bulunmaktadır.

ALANUR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Alanur adını taşıyan kişiler yeni şeyler keşfetmeye bayılırlar. İçlerinde büyük bir merak arzusu vardır ve hayatlarında hep keşfedilmemiş şeyler ararlar. Güler yüzlü ve nazik davranışları sayesinde ilginin odağı olurlar. Evlerindeki sıcak ortamı arkadaş çevresinde de görmek arzusu içindedirler. Etrafında çok fazla arkadaşı yoktur, ancak samimi ve güvenebileceği dostları vardır. İş hayatlarında, çok fazla baskı altında olmaktan hoşlanmazlar. Emir almak ve emretmeyi istemezler, rahat olduğu meslekler de daha başarılı olurlar.

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