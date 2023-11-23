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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Aram isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ARAM ADININ ANLAMI NEDİR?

Aram ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Aram adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Aram isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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ARAM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Aram ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Durma, dinlenme.

Rahat, huzur, sükûn, istirâhat.

Bir yerde kalma, karar kılma.

ARAM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Aram ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Aram adını koymak caizdir.

ARAM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Aram ismini kullanan 1.276 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Aram ismini kullanan 259 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Aram ismini kullanan 17 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Aram ismini kullanan 21 kişi bulunmaktadır.

ARAM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Aram adını taşıyan insanların taklit yeteneği çok iyidir, konuşmayı ve eğlenmeyi sever. Akıcı konuşmalarıyla çevresindeki insanların ilgi odağı haline gelir. Hisleri çok kuvvetlidir, çoğunlukla sezgileriyle hareket ederler. Sabırlı ve azimlidir. Kariyerini çok önemser. İş hayatı kendi zevklerinden bile önde gelir. İşlerinin ilerletirken temkinli adımlar atar ve bu ona haz verir. Aşk hayatında partnerini seçerken çok titiz davranır, doğru insanı bulduğunda onu sevgiye boğarlar.

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