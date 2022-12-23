Vefatının birinci yılında anılıyor

AA

Klasik Türk Müziği sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz yıl aralıkta hayatını kaybetmişti. 95 yaşında vefat eden Yavaşca’nın cenazesi, AKM’deki ilk törenin ardından Beşiktaş’ta bulunan Yahya Efendi Türbesi’nde toprağa verilmişti. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, ölümünün birinci yılında anılıyor.

DOKTORLUK VE YÖNETİCİLİK YAPTI Tam adı 'Mehmet Alaeddin' olan Klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşca, Kilis'te 1 Mart 1926'da şair Yavaşcazade Sezai Efendi'nin torunu, Hacı Cemil Efendi ile Kınoğlu Kadri Efendi'nin kızı Enver Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Yavaşca, Kemaliye İlkokulunda eğitim hayatına başlayarak Kilis Ortaokulu'ndan mezun oldu. Konya Lisesi'nde başladığı lise eğitimini 1945'te İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1951'de mezun olan sanatçı, vatani görevini Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde yaptı.

Alaeddin Yavaşca, Haseki Hastanesi, Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi, Zeynep Kamil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi ve Şişli Etfal Hastanesi gibi birçok hastanede doktorluk ve yöneticilik yaptı. KEMAN DERSİ ALMAYA BAŞLADIĞINDA 8 YAŞINDAYDI Yavaşca, Kilis'te henüz 8 yaşındayken Zihni Çelikalp'ten keman dersleri aldı. Üniversite yıllarında Saadettin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Hüseyin Sadeddin Arel, Dede Süleyman Erguner, Hakkı Süha Gezgin, Fehmi Tokay, Artaki Candan ve Salih Murat Uzdilek'in musiki bilgisinden istifade eden sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı, İleri Türk Musikisi Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Korosu'nda icra yeteneğini ve musiki bilgisini geliştirdi.

İstanbul Radyosu'nun açtığı imtihanı 1950'de kazanan usta sanatçı, zamanla Türkiye radyolarında ve TRT bünyesinde danışma, denetleme ve repertuvar kurullarında üyelik ve başkanlık görevlerini üstlendi. Türk musikisinde devlete bağlı ilk konservatuvarın kurucuları arasında yer alan Yavaşca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türk Musikisi Araştırma, Değerlendirme ve İnceleme Kurulu'nda ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın Türk Musikisi Eğitimi Komisyonu üyeleri arasında yer aldı.

'TBMM ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ Alaeddin Yavaşca, emekli olana kadar İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü. Birçok üniversitede fahri doktora unvanı alan usta sanatçı, 1991'de "Devlet Sanatçısı" olarak ödüllendirildi. Çeşitli alanlarda 250'yi aşkın ödüle layık görülen Yavaşca, 2008'de müzik alanında "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü", 2010'da sanat dalında "TBMM Üstün Hizmet Ödülü"nü aldı. Ayin-i Şerif'ten çocuk şarkısına uzanan geniş bir yelpazede, 647 besteye imza atan Yavaşca, 9 bestekara ait 21 esere ara nağme yaptı. Bestelerinin birçoğu radyo repertuvarında, plak ve kasetlerde yer alan sanatçı, yaşamı boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok konsere imza attı.

"Türk Musikisi'nde Kompozisyon ve Beste Biçimleri" adlı kitabı kaleme alan sanatçıyla ilgili Hasan Oral Şen ve Sinan Sipahi biyografi kitabı, Taner Çağlayan da şiir kitabı yazdı. Usta sanatçı, 1952'de "Tahir ile Zühre" ve "Arzu ile Kamber" filmlerinin şarkılarını Müzeyyen Senar ile okudu. Sadi Işılay'ın 1956'da çektiği "Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi" filminin şarkılarını seslendiren Yavaşca, 1961 yapımı "Gönülden Gönüle" filminin şarkısını yaptı ve eserde yer alan şarkıları yorumladı. İstanbul'da 23 Aralık 2021'de hayatını kaybeden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'nde toprağa verildi. Fotoğraflar: AA, DHA PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI