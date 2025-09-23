Habertürk
        Alaçatı nerede? Alaçatı hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Alaçatı, Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden biridir. Türkiye'de gezilecek yerler dendiğinde akla ilk gelen yerlerde başı çeker. Ege'nin en güzel sahil kasabaları arasındadır ve kendine has bir yapısı vardır. Taş evleri, rüzgâr sörfüne elverişli plajları ve rengârenk sokakları ile her mevsim turist çeker. Peki Alaçatı hangi şehirde?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 09:42 Güncelleme: 23.09.2025 - 09:42
        Alaçatı nerede?
        Ege Bölgesi’nin incisi olarak bilinen Alaçatı, Çeşme ilçesine bağlı turistik bir beldedir. Doğal güzellikleri, tarihi taş evleri, butik otelleri, lezzetli Ege mutfağı ve dünyaca ünlü rüzgâr sörfü plajlarıyla öne çıkar. Sayısız güzelliğiyle Ege ruhunu en iyi şekilde yansıtır. Bilhassa yaz aylarında hareketlenir ve yerli, yabancı sayısız turiste ev sahipliği yapar. Peki Alaçatı nerede? Hangi özelliklere sahip?

        ALAÇATI NEREDE?

        Alaçatı nerede? Türkiye’nin batısında, Ege Denizi kıyısında, İzmir ilinin Çeşme ilçesi sınırlarında yer alır. Bu turistik mahalle, Ege ruhunun özelliklerini çok fazla içerir.

        ALAÇATI HANGİ ŞEHİRDE?

        Alaçatı hangi şehirde? İzmir şehrinde yer alan Alaçatı, ülkemizin en büyük ve gelişmiş metropollerindendir. Ege Bölgesi’nin turizm başkenti sayılmasıyla dikkat çeker.

        ALAÇATI HANGİ İLDE?

        Alaçatı hangi ilde? Alaçatı, İzmir iline bağlıdır. İzmir il sınırları içinde yer almasıyla Ege tatili için en öne çıkan destinasyonlar arasına girmiştir. Yerli ve yabancı turistler için kolayca ulaşılan ve tercih edilen bir tatil noktasıdır.

        ALAÇATI HANGİ BÖLGEDE?

        Alaçatı hangi bölgede? Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde konumlanmıştır. Bölgenin karakteristik taş ev mimarisi, zeytinlikler ve lavanta bahçeleri Alaçatı’nın atmosferini öne çıkarır.

        ALAÇATI KONUMU NEDİR?

        Alaçatı konumu nedir? İzmir’in batısında konumlanır. Alaçatı;

        • Çeşme merkeze yaklaşık 8 km,
        • İzmir şehir merkezine ise yaklaşık 70 km uzaklıktadır.

        İzmir-Çeşme otoyolu üzerinden kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

        ALAÇATI HAKKINDA BİLGİLER

        • Osmanlı döneminden kalan taş evleri ve dar sokaklarıyla popüler olmuştur. Alaçatı dendiğinde akla ilk gelen özellikler taş evler ve dar sokaklardır.
        • Alaçatı, dünyanın en iyi rüzgâr sörfü merkezlerinden biri olma bayrağı taşır.
        • Alaçatı Plajı yıl boyunca rüzgârı eksik olmayan bir koydadır.
        • Bölge, taş konakların restore edilmesiyle oluşturulan butik otellerle doludur.
        • Lezzet durakları oldukça fazladır.
        • Zeytinyağlılar ve meşhur sakızlı dondurması ile ünlüdür.
        • Alaçatı Ot Festivali, her yıl bahar aylarında binlerce ziyaretçiyi çeker.
        • Renkli barlar sokağı ve kafeleri ile hareketli bir gece hayatına sahiptir.
        • Beyaz badanalı taş evler, begonvillerle süslü avlular ve mavi panjurlar Alaçatı'nın Sembolü olmuştur.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
