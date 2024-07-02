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Aydın'da olay, dün saat 18.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak’ta bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre alacak meselesi yüzünden otel sahibi olan Gökhan Özçelik ile A.D. arasında tartışma çıktı.

ARBEDE SIRASINDA KARNINDAN VURULDU DHA'da yer alan habere göre yaşanan arbede sırasında Gökhan Özçelik, tabanca ile karnından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Özçelik, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.