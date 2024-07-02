Kuşadası'nda otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada otel sahibi olduğu öğrenilen Gökhan Özçelik, tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi
Aydın'da olay, dün saat 18.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak’ta bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre alacak meselesi yüzünden otel sahibi olan Gökhan Özçelik ile A.D. arasında tartışma çıktı.
ARBEDE SIRASINDA KARNINDAN VURULDU
DHA'da yer alan habere göre yaşanan arbede sırasında Gökhan Özçelik, tabanca ile karnından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Özçelik, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli A.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.