İstanbul Zeytinburnu’nda Ali Ekber Hızlı, alacak verecek kavgası sonrasında silahla vuruldu.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak’ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ekber Hızlı (51),alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu bir şahısla evinin önünde tartıştı. Yanında 3 kişi ile gelen şahıs, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle belinden çıkardığı silahla Hızlı'ya ateş açtı. Hızlı, vücuduna isabet eden 2 kurşun sonucu yere yığılırken saldırgan şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredeki bir hastaneye kaldırılan Hızlı’nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, kimliğini belirlediği saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.