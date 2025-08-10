Al Nassr Kul&uuml;b&uuml;, Barcelona ile s&ouml;zleşmesi sonlandırılan serbest oyuncu stat&uuml;s&uuml;ndeki İspanyol futbolcu Martinez ile 1 yıllık anlama yapıldığını duyurdu. Real Sociedad ve Athletic Bilbao da oynayan 34 yaşındaki stoper, 2023 te Barcelona ya transfer oldu. Martinez, birer kez LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya S&uuml;per Kupa zaferleri yaşadığı Barcelona kariyerinde 71 ma&ccedil;a &ccedil;ıkıp 3 gol attı. Fenerbah&ccedil;e nin eski teknik direkt&ouml;r&uuml; Jorge Jesus un &ccedil;alıştırdığı ve kadrosunda Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Sadio Mane gibi oyuncuları bulunduran Al Nassr, Joao Felix transferinin ardından Martinez i de takıma dahil ederek yeni sezon &ouml;ncesi &ouml;nemli bir takviye daha yaptı.