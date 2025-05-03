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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Al Ahli Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu, Merih Demiral tarihe geçti! - Futbol Haberleri

        Al Ahli Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu, Merih Demiral tarihe geçti!

        Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi final maçında Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk futbolcu olan 27 yaşındaki savunma oyuncusu kupayı kazanmayı başardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 21:37 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:37
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        Merih Demiral tarihe geçti!
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        Asya Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ve Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale karşı karşıya gelirken, Al Ahli rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

        Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan mücadeleyi Katar Futbol Federasyonundan hakem Abdulrahman Al-Jassim yönetti. Al Jassim'in yardımcılıklarını aynı federasyondan Taleb Salem Al-Marri ve Ramzan Saeed Al-Naemi üstlendi.

        Milli futbolcu Merih Demiral maça ilk 11'de başladı. Al Ahli 35'inci dakikasa Brezilyalı futbolcu Galeno'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar sonra Suudi Arabistan temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. 42'nci dakikada Franck Kessie'nin attığı golle skor 2-0 oldu ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu.

        MERİH DEMİRAL TARİHE GEÇTİ

        27 yaşındaki Milli futbolcu Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

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