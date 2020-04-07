Akyaka Park bağış kampanyasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” çağrısıyla başlattığı Koronavirüsle mücadele kapsamındaki Milli Dayanışma Kampanyası’na Akyaka Park AVM’den destek geldi. Akyaka Park AVM, Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.071.000 TL bağışla katıldı. 22 Mart’tan bu yana müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını en önemli önceliği olarak görüp kapılarını geçici olarak kapatan Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş CEO’su Mahmut Çelik; “Devletimizin ve Türk Halkının Koronavirüs ile mücadele sürecinde sağlık politikaları ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Akyaka Park AVM olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na 1.071.000 TL bağışta bulunduk. Ayrıca tüm çalışanlarımıza da destek olmak içinde 1 maaş ikramiye verdik . Bu zorlu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi birlikteyiz, biz bize yeteriz. Biz de Akyaka Park AVM olarak devletimizin ve yüce Halkımızın bu zorlu süreçte yanındayız her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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