AKUT Vakfı'ndan Hatay’a sağlık desteği

2011 yılında kurulan AKUT Vakfı, afet bilincini artırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Deprem sonrası iyileşme sürecinde gerçekleştirdiği projelerle acil ihtiyaçların giderilmesi, eğitim ve insani yardım faaliyetleriyle çözümler üreten vakıf, Arsuz’daki Aile Sağlığı Merkezi ile bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Turkish Philanthropy Funds (TPF) ve bağışçıların desteğiyle hayata geçirilen AKUT Vakfı Aile Sağlığı Merkezi, 250 m² kapalı alanı ve çelik taşıyıcı sistemiyle modern bir sağlık tesisi olarak inşa edildi. Tasarım sürecinde eski kent dokusu ve yeşil çevre göz önüne alınarak hem dikey hem yatay düzlemde ayrıştırılan kütlelerle şekillendirildi. Bina zeytin ağaçlarıyla çevrelendi.

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Tören kapsamında kurdele kesimi ile merkezin devir teslimi resmi olarak gerçekleştirildi. Merkez, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık personeli atamalarının ardından bölge halkına hizmet vermeye başlayacak.

"MERKEZ BÖLGE HALKININ ÇOK ÖNEMLİ BİR İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

AKUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki, "Depremin ilk anlarından itibaren Hatay’da, dayanışmayı büyütmek için var gücümüzle çalıştık. Aile Sağlığı Merkezi, bir bina olmanın ötesinde; toplumsal dayanışmanın ve kalıcı çözümlerin bir simgesi ve bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminde yeni bir umut. Eğitimden sağlığa, toplumsal iyileşmeye kadar her alanda kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Hatay bizim için bir sorumluluk, bir dayanışma öyküsü. Bu merkezin de bölge halkının çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz" dedi.

AKUT Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Pınar Beard ise "2023’ten bu yana Hatay’dayız, çok sayıda proje hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl Hatay’da inşa ettiğimiz iki okulda 800’ün üzerinde öğrencimiz eğitim görüyor. Başarılarıyla bizi her geçen gün umutlandırıyorlar. Bu merkezin de bölge halkının çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz. Yanımızda olan tüm kamu personeline, bağışçılarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.