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Akustik Tanımı:

Akustik kelimesinin anlamı; titreşim, ses, ultrason ve ultrason dahil olmak üzere gazlar, sıvılar ve katı maddelerdeki tüm mekanik dalgaların incelenmesi ile ilgilenen disiplinler arası bir bilimdir. Ses ve ses dalgalarıyla uğraşan fiziğin dalı olarak tanımlanır. Tıpta konuşma ve işitme çalışmalarındaki prosedürlerde sıklıkla uygulanır.

Çevreye gelince, içindeki seslerin işitilebilirliğini veya aslını belirleyen bir odanın, oditoryum, tiyatro, bina vb. Özelliklerini ifade eder.

Akustik; ses bilimi, doğası, fenomen ve yasalarını öğretmek, müzik yapmak için bir mekanın fiziksel kalitesi ve sesin fiziksel özelliklerinin incelenmesi anlamlarını da taşır.

Akustik Nedir TDK:

Yankı bilimi, yankılanım olarak belirtilir.

Akustik Örnek Anlatımı:

Akustik uygulamaları modern toplumun hemen hemen tüm alanlarında görülebilir ve en belirgin olanı ses ve gürültü kontrol endüstrileridir. İşitme, hayvan dünyasında hayatta kalmanın en önemli araçlarından biridir ve konuşma, insan gelişimi ve kültürünün en belirgin özelliklerinden biridir. Buna göre, akustik bilimi, insan toplumunun bir çok yüzüne yayılmıştır; müzik, tıp, mimarlık, endüstriyel üretim, savaş ve daha fazlası gibi örneklendirilebilir. Sanat zanaatı, Bilim ve teknoloji, diğer bir çok bilgi alanında olduğu gibi, bütünü ilerletmek için birbirlerini kışkırttı.

Akustik alanında çalışan bir bilim insanı bir akustikçi iken akustik teknolojisi alanında çalışan birine akustik mühendisi denebilir. “Akustik” kelimesi Yunanca “duymak için veya duymak, duymak için hazır” anlamına gelen ve “duymak” fiilinden türetilmiştir.

Akustik uzmanları arasında mühendisler, fizikçiler, konuşma ve işitme bilim adamları, mimarlar, dilbilimciler, biyologlar, psikologlar, matematikçiler, okyanus yazarları, bilgisayar bilimcileri ve müzisyenler bulunmaktadır.

Akustik Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Bir çok farklı akustik çalışma alanı var.

Bu güzel sanatçının akustik albümü oldukça başarılı ve sesi de harika!

Konser Salonu ilk kez orijinal yaratıcıların gerçek hırslarını sunacak, insanlar dünyanın en büyük akustiğinden birinde dünyanın en büyük orkestralarının tadını çıkarabilecekler.

Kızıl ötesi, ateşli silahlardan gelen bir flaşı arar ve akustik patlama için dinler, bu yüzden flaşı ve patlamayı alırız ve ardından operatörü işaretleriz.