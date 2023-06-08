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Akü sıvısı asit mi baz mı? Akü sıvısı Ph değeri nedir?

Araçların en önemli unsurlarından bir tanesi olan aküler; araçların çalıştırma ve ateşleme gibi temel fonksiyonlarını yerine getiren güç kaynakları olarak tarif edilmektedir. Bünyesinde depolamış olduğu elektrik enerjisini kimyasal bir enerjiye dönüştüren aküler, bir araç motorunun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamaktadırlar. Bir akünün en önemli parçalarından bir tanesi de akü sıvısıdır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 08.06.2023 - 00:51 | Güncelleme: ABONE OL
Akü Sıvısı Asit mi Baz mı? Akü Sıvısı Ph Değeri Nedir?
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Akü kutularının içinde yer alan sıvı asit, akü suyu olarak adlandırılmaktadır. Bir akünün hiçbir sorun yaratmadan istenilen şekilde çalışabilmesi için oldukça önemli olan akü sıvısı ph değeri nedir? Akü sıvısı formülü nedir? İşte, tüm detaylar…

Akü Sıvısı Asit Mi Baz Mı?

Akü sıvılarının asit mi baz mı olduğuna yanıt vermeden önce, kısaca akü sıvılarının özelliklerinden bahsetmek yerinde olacaktır. Akülerin içinde yer alan akü sıvısının bir diğer ismi de akü elektrolitidir. Sülfürik asit ile saf suyun karıştırılmasıyla elde edilen akü sıvısı, akülerde bulunan iyonların artı kutuptan eksi kutba doğru hareket halinde olmasını sağlar.

Akülerin içinde iletkenliğini sağlayan akü elektrolitinin içinde yer alan saf su zaman içinde azalmaktadır. Bu gibi durumlarda düşen elektrolit seviyesi akülere saf su ilave ederek tamamlanır ve akünün randımanlı çalışması sağlanır.

Peki, akü sıvısı asit mi baz mı? Kimyada, çözünme esnasında çözeltiye hidrojen iyon yükleyen maddelere asit; bu işlem esnasında hidrojen yerine hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Akülerin en önemli parçalarından bir tanesi olan akü sıvıları da içinde sülfürik asidin sıvı çözeltisi olması nedeniyle asit olarak değerlendirilmişlerdir.

Akü Sıvısı Ph Değeri Nedir?

Bir maddenin asit yahut alkali değerinin ne olduğunu anlamak için kullanılan ölçü birimine ph değeri ya da potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Akü sıvılarının ya da bir başka ifadeyle akü suyunun ph seviyesi 1’dir ve bu ph değeri ile akü elektrolitleri en güçlü asitler arasında yer almaktadır.

Akü Sıvısının Formülü Nedir?

Sıvı halde bulunan, renksiz ve kokusuz bir su olan akü asidinin ya da kimya alanındaki ismiyle sülfürik asidin formülü H2SO4’tür.

H2SO4 Akü Sıvısı Olarak Kullanılır Mı?

Akü sıvılarının içinde %69 oranın saf su, %31 oranında ise sülfürik asit yani H2SO4 yer almaktadır. Bu bilgiden hareketle, sülfürik asidin sıvı çözeltisinin akülerde kullanıldığını söylemek mümkündür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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