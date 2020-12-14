Aktüerler yeni bir uygulamaya imza attı ve trafik sigortaları alanındaki kronikleşen bazı sorunlara çözüm sunmak amacıyla ‘sürekli sakatlık hesabı’ fonksiyonunu geliştirdi. Aktüerler Derneği Başkanı Taylan Matkap, Trafik sigortaları alanındaki kronikleşen bazı sorunların çözümüne önemli katkılar sağlayacağını düşündükleri yeni bir geliştirme yaptıklarını kaydederek "Uygulamaya eklediğimiz “Sürekli Sakatlık Hesabı” fonksiyonu ile birlikte kaza tarihi, doğum tarihi, cinsiyet, gelir, medeni durum, çocuk sayısı, kusur oranı ve maluliyet oranı gibi birçok parametre dikkate alınarak artık sürekli maluliyete ilişkin tazminat hesaplaması ücretsiz yapılabiliyor" dedi.
Yeni geliştirilen uygulamaya göre tazminat hesabı uzun süredir Trafik Sigortası Genel Şartlarında da yer alan TRH-2010 Hayat Tablosu ve yüzde 1,8 teknik faiz üzerinden hesaplanıyor. Özellikle trafik kazasında malul kalan mağdurlar ya da yakınları, avukatlar, öğrenciler, aktüerler ve sigorta profesyonelleri ücretsiz olarak uygulama yardımıyla bedeni zarar tazminat hesabı yapabiliyor.
BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ AKTİF KULLANIYOR
Matkap, konuyla ilgili olarak "Karmaşık hesapların yapılabilmesini kolaylaştırmak aslında bilgisayar yazılımının temelini oluşturuyor. Nüfusun büyük bir çoğunluğunun elinde cep bilgisayarlarının bulunduğu düşünüldüğünde, dijitalleşme bir anlamda hız ve erişilebilirlik demek. Bu motivasyonla, kullanıcı dostu ve dinamik bir yapıda olmasını gözeterek geliştirdiğimiz “Aktüer” mobil uygulaması ile değişen ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. 1000’in üzerinde kişi tarafından aktif olarak kullanılan “Aktüer” adlı ürünümüz Google Play ve Apple App Store’den ücretsiz olarak indirilebilir" diye konuştu.
“Aktüer Dünyası” bloğu, aktüerya alanında Türkçe kaynak birikimine katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında yayın hayatına başladı. İçeriği, Aktüerler Şirzat Çetinkaya ve Taylan Matkap tarafından oluşturulan blokta, bugüne kadar 90’ın üzerinde farklı ülkeden 100 bini aşan ziyaretçiyi ağırlandı. Aktüer Dünyası’nın ilk mobil uygulaması olan “Aktüer”, üç aktüer ve üç yazılımcının bir araya gelmesiyle 2015 Temmuz ayında yürürlüğe alındı. Uygulamaya; https://apps.apple.com/tr/app/akt%C3%BCer/id1363548205 ve https://aktuerdunyasi.wordpress.com/ adreslerinden ulaşılabiliyor.
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