Aktivite ne demek, aktivite tanımı ve anlamı nedir, aktivite nedir TDK, aktivite örnek anlatımı nasıldır, aktivite kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Aktivite Tanımı:

Aktivite kelimesinin anlamı; aktif olma durumu, enerjik eylem veya hareket, canlılık, bir kişinin katıldığı belirli bir takip, fiili deneyim yoluyla öğrenmeyi teşvik etmeye yönelik bir eğitim süreci veya prosedürü olarak tanımlanır.

Aktivite Nedir TDK:

Etkinlik olarak tanımlanır.

Aktivite Örnek Anlatımı:

Aktivite; herhangi bir durum veya durumda etkin, aktif olma hali, bir radyoaktif kaynağın yoğunluğu, kimyasal bir reaksiyonda yer alabilme, fizyolojik bir işlem, solunum aktivitesi gibi anlamlar için de kullanılan bir kelimedir. (Genel Fizik) belirli bir zaman diliminde radyoaktif bir maddenin parçalanma sayısı, genellikle saniyede parçalanma şeklinde ifade edilir.

Aktivite Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Yapılan bütün eğlence aktivitelerine katılmayı istiyorum.

Yarın ki aktivite programında neler var?