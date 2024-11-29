Aksigorta'nın Yapay Zeka Destekli Dijital Sigorta Uzmanı ve Dava Tahminleme projelerine ödül
Aksigorta, dijitalleşme odağında hayata geçirdiği projeleriyle ödüllendirildi. . Üretken Yapay Zeka Destekli Dijital Sigorta Uzmanı ve Dava Tahminleme projeleri, Future of AI & Cloud Awards ve IDC Türkiye Future Enterprise Awards gibi prestijli platformlarda ödüllere layık görüldü.
Aksigorta’nın dijitalleşme yolculuğu ödüllerle taçlanıyor Sigorta sektörüne yenilikçi çözümler sunmaya devam eden Aksigorta, dijitalleşme odağında hayata geçirdiği projeleriyle ödüllendirilmeye devam ediyor. Üretken Yapay Zeka Destekli Dijital Sigorta Uzmanı ve Dava Tahminleme projeleri, Future of AI & Cloud Awards ve IDC Türkiye Future Enterprise Awards gibi prestijli platformlarda ödüllere layık görüldü.
Dijital dönüşümden aldığı güçle müşteri odaklı sigortacılık deneyimi sunan Aksigorta; yapay zeka ve bulut teknolojileri ile gerçekleştirilen yenilikleri ve başarıları ödüllendiren Future of AI & Cloud Awards tarafından iki ödüle layık görüldü. Aksigorta bunun yanı sıra IDC Türkiye Future Enterprise Awards’ın “Best in Future of Work” kategorisinde de ödüle uzanma başarısını yakaladı.
Dijital projeler üç farklı ödülle taçlandırıldı Dava Tahminleme projesi, Future of Cloud & AI Awards’ta “En İyi Yapay Zeka Destekli Karar ve Yönetim” kategorisinde ödül kazandı. Proje, hasar dosyalarının dava riskini önceden tahmin ederek, daha hızlı ve doğru kararlar alınmasını sağlarken iş gücü ve maliyet yönetiminde önemli bir dönüşüm yarattı.
Üretken Yapay Zeka Destekli Dijital Sigorta Uzmanı projesi ise, aynı platformda “En İyi Yapay Zeka Dönüşümü ve Uygulaması” kategorisinde ödül alarak, yapay zeka teknolojilerinin sigorta sektöründe nasıl yenilikçi bir şekilde kullanılabileceğini gösterdi.
Proje, sigortacılık süreçlerini dijitalleştirerek hem müşterilere hem de acentelere 7/24 kişiselleştirilmiş hizmetler sunma vizyonunu hayata geçiriyor. Bunun yanı sıra Üretken Yapay Zeka Destekli Dijital Sigorta Uzmanı, IDC Türkiye Future Enterprise Awards kapsamında da “Best in Future of Work” kategorisinde üçüncülük ödülü aldı. Aynı proje uluslararası alanda oldukça prestijli olan Gartner Eye on Innovation ödüllerinde de finalist olan 5 projeden biri olarak önemli bir başarıya imza attı.
“DİJİTALLEŞME İLE SEKTÖRÜ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"
Aksigorta olarak en önemli hedeflerinden birisinin yeni nesil teknolojileri aktif bir şekilde kullanarak, şirketleri ve tüm paydaşları için katma değer sağlamak olduğunu söyleyen Aksigorta CIO’su Kaan Konak, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Aksigorta bugün, sigorta sektörünün dijitalleşmeyle yeniden şekillenmesini sağlayan şirketlerin başında geliyor. Sektörümüz adına oldukça prestijli olan böylesi programlar kapsamında elde ettiğimiz ödüller, bizleri yeni yatırımlarımız için de ayrıca motive ediyor. Aksigorta olarak dinamik pazar koşullarına hızlı adaptasyon için risk değerlendirmelerimizi sürekli güncelliyoruz. Dijitalleşme, sınırı olmayan, her geçen gün üzerine koyarak ilerlediğimiz bir alan. Bizler de bu süreçte sigortacılığı dijital iş süreçleriyle kolay, yalın ve ulaşılabilir hale getirerek hem sektörde pozitif ayrışmaya hem de müşteri deneyimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”