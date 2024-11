Aksigorta'nın Yapay Zeka Destekli Dijital Sigorta Uzmanı ve Dava Tahminleme projelerine ödül

Aksigorta’nın dijitalleşme yolculuğu ödüllerle taçlanıyor Sigorta sektörüne yenilikçi çözümler sunmaya devam eden Aksigorta, dijitalleşme odağında hayata geçirdiği projeleriyle ödüllendirilmeye devam ediyor. Üretken Yapay Zeka Destekli Dijital Sigorta Uzmanı ve Dava Tahminleme projeleri, Future of AI & Cloud Awards ve IDC Türkiye Future Enterprise Awards gibi prestijli platformlarda ödüllere layık görüldü.

Dijital dönüşümden aldığı güçle müşteri odaklı sigortacılık deneyimi sunan Aksigorta; yapay zeka ve bulut teknolojileri ile gerçekleştirilen yenilikleri ve başarıları ödüllendiren Future of AI & Cloud Awards tarafından iki ödüle layık görüldü. Aksigorta bunun yanı sıra IDC Türkiye Future Enterprise Awards’ın “Best in Future of Work” kategorisinde de ödüle uzanma başarısını yakaladı.