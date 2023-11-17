"Akşener ne zaman takdir ederse görüşmeye hazırız"

Özgür Özel, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 'Vergide Adalet, Gelirde Adalet' talebiyle düzenlediği yürüyüşe katıldı.

DHA'da yer alan habere göre DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika üyeleri ile Ulus'a yürüyen Özel, burada açıklama yaptı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, yaptığı görüşmede Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu milletvekili Can Atalay kararını okutmasında acele etmeyeceği hissiyatına kapıldığını söyleyerek, "Meclis Başkanından esas beklenen mesele başta Can Atalay garabetini ortadan kaldıracak, Gezi hükümlüleri ile ilgili bu facia kararı kaldıracak doğru, demokratik adımları atmasıdır. AYM kararının Yargıtay tarafından tanınmaması Anayasanın bir sayfasının yırtılmasıdır. Bugün AYM sayfasını yok sayarsan bu TBMM'yi de tehdit eder. Cumhurbaşkanı Erdoğan demokrasinin arkasında duracağına maalesef darbenin başına geçmiştir. Tepkiler sonrasında atılacak adım bütçe sonrasına bırakıldı. Ben herkesi bu darbe girişimine karşı durmaya davet ediyorum. Numan Bey hukukun gereğini yapacak mı göreceğiz" dedi.

"HRANT DİNK'İN KATİLİNE VERİLEN İYİ HAL DÜŞÜNCE SUÇLULARINA VERİLMİYOR"

Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast'ın tahliyesi ile ilgili soru üzerine Özel, "İlk önce bu cinayeti işleyen Ogün Samast'ın bir güvercin katili olduğunu bilelim. Hrant Dink aldığı tehditler sorulduğunda, 'ben bilirim ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmazlar' demişti. Ama o güvercini Ogün Samast'a birileri öldürtmüştür. Bu cinayetin hedefinde sadece Hrant Dink'in bedeni değil, Ermeniler ile birlikte bütün azınlıklar ve Türkiye'nin kardeşliği ve barışı vardır. Yakalandığı andan itibaren büyük bir rezaletle Samsun'da Türk bayrağı önünde sırtının sıvazlanması derin güçlerin işaretidir. O dönemde FETÖ'nün bu kumpası kurduğunu söyleyenler, bugün bu kararla bu kumpasın devamını sahiplenmektedir. Eğer terörden tutuklansaydı bir kere indirimden yararlanmayacaktı. Düşünce insanlarını, gazetecileri gazetecilik yaparken tutup terörden yargılayanlar, Hrant Dink'in katilini terörden yargılamadı. Bu hükümetin işidir. Gelelim son olarak da kendisine verilen iyi hale. Bu iyi hal bir komisyon tarafından veriliyor. Adalet Bakanını derhal, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a iyi hal veren komisyon kararını açıklamaya davet ediyorum. Zira 6 ayda bir toplanacak olan komisyon, 6 ay önce iyi hal vermemişken ve bu kanlı katil bu sırada bir infaz koruma memurunu darp etmiş ve ceza almışken buna nasıl iyi hal veriyorsunuz? İnfaz koruma memuruna saldıran birine verilen iyi hal hiçbir siyasi hükümlüye verilmedi. Hrant Dink'in katiline verilen iyi halden düşünce suçluları yararlanamıyor" diye konuştu.

"BU GÖRÜŞMEDEN TÜRKİYE KAZANIR"

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme olup olmayacağına ilişkin, "Sayın Akşener ile çok geçmişe dayan diyaloğumuz ve hukukumuz var. Ben kurultayı kazandıktan sonra ilk kutlama mesajlarından birini paylaşan kendisiydi. Önümüzdeki günlerde de ben arzu ederim, Sayın Genel Başkan da arzu ederse bir araya geliriz. Sayın Akşener ile Özgür Özel'in yapacağı müzakereden İYİ Parti'nin, CHP'nin ve muhalefetin ve Türkiye'nin kazançlı çıkacağını düşünürüm. Böyle bir süreçte yapıcı bir katkı veririz. Biz ne birbirimize ne de Türkiye'ye kaybettirmeye değil, biz birbirimize de Türkiye'ye de kazandırmaya odaklanmayı tercih ederiz. Biz bu konularda son derece pozitifiz. Ne zaman takdir ederlerse biz görüşmeye her zaman hazırız ve bundan Türkiye fayda görür" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AA