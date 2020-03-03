HABERTURK.COM

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında, milletvekillerinden ricada bulunarak, kendisini alkışlamamalarını rica etti. Diğer yandan İYİ Parti grubu Meclis sıralarına şehitlerin fotoğrafları ile Türk Bayraklarını yerleştirdi. Akşener konuşmasına ise 37 şehidin isimlerini okuyarak başladı. Akşener, "Mahşerde buluşuncaya kadar yüreklerimizde olacaklar" dedi.

"Aslında bu haftaki grup toplantımızı, şehitlerimizin ruhuna dualar okuyarak açıp, aziz hatıraları önünde saygıyla eğilerek bitirmek istiyordum. Ama devleti yönetenler, devlet ciddiyetinden, devlet adabından, sorumluluk bilincinden ne derece uzak olduklarını yine gösterdiler. Bana da iki çift söz söylemek farz oldu" diyen Akşener, "Biliyorsunuz, bundan birkaç gün önce, Sayın Erdoğan, “birkaç tane şehit” diyordu. Bazı rakamları çok sever Sayın Erdoğan" diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim 'birkaç tane şehit' dedikten birkaç gün sonra, 36 rakamını duyduğunda da, böyle yaptı Sayın Erdoğan. Güldü, güldürdü, o gülerken biz düşündük. O gülerken, biz kahrolduk. Yüreğimiz yandı, ruhumuz kavruldu. O güldükçe, güldürdükçe bu ülkeyi yönetme iddiasındakilerin, akıllarını, vicdanlarını çoktan rafa kaldırdığını gördük. 36 oğlumuzu toprağa verdik, 1 oğlumuzu da bugün veriyoruz, sen hala eğleniyor musun Sayın Erdoğan? 37 oğlumuzu toprağa verirken, eğlenemezsin Sayın Erdoğan. 37 oğlumuzu toprağa verirken, dedikodu yapıp kıkırdayamazsın Sayın Erdoğan. 37 oğlumuzu toprağa verirken, 'yol, köprü, tünel' edebiyatı yapamazsın Sayın Erdoğan.

Bizler, bu toprakların çocukları; anaları, babaları, evlatları, kadınları ve erkekleri, devletimizi sever, devletimizi sayar, devletimizi biliriz. Bayrağımızı yere düşürmez, düştüğü yerden kaldırır, düşürenlerden hesap sorarız. İnancımız da budur, fikrimiz de budur, zikrimiz de budur. Bizler, bu toprakların çocukları; acının, yokluğun ne olduğunu biliriz. Acı çekene, yokluk çekene, biz çekmiş gibi davranır, yarasını sarar, ekmeğimizi böleriz.

Bizler, bu toprakların çocukları; gerekirse bayrak nöbetinde, başına yağan bombalardan ölürüz. Vatanı, bayrağı, inancı beklediğimiz müddetçe, 'vatan sağ olsun' deriz, bağrımıza taş basar, yüce mevladan sabır, inayet dileriz. 'Devletimiz var olsun' deriz. Deriz, deriz de... Davul kimin boynunda, tokmak kimin elinde bilmek isteriz Sayın Erdoğan. Biz, bu toprakların çocukları; 'Şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edenlerden', hesap sorduğumuz gibi; şahsi menfaatlerini, memleketin menfaatleriyle bir tutanlardan da, hesap sorarız Sayın Erdoğan!

Şehidimize rakam deyip geçemezsin. Onlar, oğuldu, eşti, babaydı, dosttu, sevgiliydi, kardeşti. Onlar, sen rahat uyu diye canını ortaya koyan, Türkiye var olsun diye sönen birer ateşti. Geride, vatan sağ olsun diyen babalar var. Geride, evlat hasretiyle yanan analar var. Geride, sevdiklerini kaybetmiş eşler, nişanlılar, sevgililer var. Geride, bir daha babasını göremeyecek evlatlar var. Onlar ağlarken sen gülemezsin Sayın Erdoğan."

"NE YAPIYORSUNUZ?"

"Millet şehidinin yasını tutarken; milletin huzuruna gülerek çıkanlara, haddini bildirmeye de devam edeceğiz" diyen İYİ Parti lideri Akşener, "Biz, meseleye şahsi hesaplarla bakmıyoruz. Biz meseleye, ülkemizin ve milletimizin menfaatleri üzerinden bakıyoruz. Bizim önceliğimiz akıldır. 'Sahaya da, masaya da devlet aklı hakim olmalı' diyoruz. Biliyoruz ki, akılsız başın ceremesini millet çeker. Ve bugün, akılsız başların, sebep oldukları ortadayken, tebessüm ettiklerini gördükçe, daha da kahroluyoruz. Mehmetçik İdlib’de canını ortaya koyarken, siz ülkenizi korumak için ne yapıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Şehitlerimizi onurlandırmanın yolu bu olamaz" diye sözlerini sürdürürken, "Şehitlerimiz, bundan çok daha fazlasını hak ediyor. Bu millet, cumhuriyetini şehitlerine borçludur. Ama Cumhuriyetimiz, her alanda öyle bir gelişme göstermiştir ki, şehitlerimizin adları da, bunun mimarları olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. İşte bu millet, şehitlerine olan borcunu gelişmeyle, refahla, geleceğe duyduğu umutla ödemiştir. Şimdi aynı başarıları, Cizre’de, Afrin’de, Elbab’da, İdlib’de verdiğimiz şehitlere de borçluyuz" diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soruyorum Sayın Erdoğan: Sen bu borcu nasıl ödeyeceksin? Sen, Mehmetçiğe olan can borcunu nasıl ödeyeceksin? Yas tutan milletin yüzüne gülerek mi ödeyeceksin? Trump ile şakalaşarak mı ödeyeceksin? Beceriksiz damadının programlarıyla mı ödeyeceksin? Eski kavgaları hortlatıp, milleti birbirine düşürerek mi ödeyeceksin? Senin umurunda değil, belli ki sen ödemeyeceksin, ama biz ödeyeceğiz. Biz bu borcu, Türkiye’yi bir cennet bahçesine çevirerek ödeyeceğiz. Kenetlenerek, birbirini seven ve sayan bir toplum olarak ödeyeceğiz. Fakirliği, işsizliği ortadan kaldırarak ödeyeceğiz. Şehitlerimizin çocuklarına iyi bir eğitim vererek, onların iş sahibi olduklarını görerek ödeyeceğiz. Türkiye’yi güçlü, mutlu ve zengin bir ülke yaparak ödeyeceğiz."