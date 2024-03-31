Aksaray Belediye başkan adayları kimlerdir? Aksaray Belediyesi hangi partide? Aksaray Belediye başkanı kimdir?
Aksaray Belediyesi hangi partide? Aksaray Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Aksaray Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Aksaray Belediyesini hangi parti kazandı ve Aksaray Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Aksaray yerel seçim sonuçları..
Aksaray BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Aksaray Belediye Başkanlığını 45253 alınan oy ve %40.47 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Evren Dinçer kazanmıştır.
Aksaray Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 7
Milliyetçi Hareket Partisi 1
Aksaray BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİNECATİ COŞKUNER - DEVA Aksaray Belediye Başkan Adayı MURAT ERDOĞAN - MP Aksaray Belediye Başkan Adayı ÖNCÜ UYSAL - DSP Aksaray Belediye Başkan Adayı NİHAT ÖZDEMİR - HÜDAPAR Aksaray Belediye Başkan Adayı SALİHA ATMACA - TKP Aksaray Belediye Başkan Adayı FETİ BEYAZELMA - HKP Aksaray Belediye Başkan Adayı LEVENT ATASOY - TİP Aksaray Belediye Başkan Adayı SONER ÇETİN - DP Aksaray Belediye Başkan Adayı SALİM İÇLİ - YENİDEN REFAH Aksaray Belediye Başkan Adayı İRFAN ÇITAK - MHP Aksaray Belediye Başkan Adayı LEVENT SERDAR ŞAHİN - SP Aksaray Belediye Başkan Adayı HASAN HÜSEYİN ÖVÜÇ - BĞMSZ Aksaray Belediye Başkan Adayı TANER GÜNAYDIN - TKH Aksaray Belediye Başkan Adayı PEYRUZE İPEK GÜLTEKİN - HAKPAR Aksaray Belediye Başkan Adayı KIYMET TEMEL - DEM Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı NEVİN YÜCE - ZP Aksaray Belediye Başkan Adayı EVREN DİNÇER - AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı PELİNSU YILDIRIM DEMİR - CHP Aksaray Belediye Başkan Adayı AHMET KARAMAN - MİLLİYOL Aksaray Belediye Başkan Adayı VAHİT BELGE - BTP Aksaray Belediye Başkan Adayı MUSTAFA TUĞRUL KARACAER - İYİ Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı HASAN ÖZKÖK - BBP Aksaray Belediye Başkan Adayı
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