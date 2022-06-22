Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eren Holding’in güneş panelleri ve tekstil alanındaki 350 milyon dolar tutarındaki iki ayrı yatırımı ile Aksaray Sultanhanı Organize Sanayi Bölgesi’nde 2500 kişiye iş imkanı sağlayacağını açıkladı.

Vali Aydoğdu, Eren Holding bünyesinde bulunan Eren Enerjinin toplam 1500 kişiye istihdam sağlayacak elektrik üreten güneş panellerinin hücre üretiminin yanı sıra dünyaca ünlü Fransız Lacoste giyim firmasının tekstil ve ayakkabı üretimini 1000 kişilik istihdamla Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 13 Mayıs 2022 tarihinde Alt Teşvik Bölgesine alınan Sultanhanı OSB’de toplam 310 bin metrekare alanda kurulacak fabrikalarda gerçekleştireceğini bildirdi.

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ve beraberindeki heyet, Vali Hamza Aydoğdu’nun daveti üzerine Aksaray’a gelerek holdingin yapacağı yeni yatırımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Valilikte yapılan toplantıda Aksaray’ın yeni kurulan organize sanayi bölgelerinin yatırım avantajlarını anlatan Vali Aydoğdu, 3 ilçede yeni kurulan organize sanayi bölgelerinin 6. bölge yatırım teşvik imkanları ile yatırımcılara önemli ayrıcalıklar sunduğunu, bu nedenle toplam sanayi parsellerinin çok üzerinde yatırımcının arsa tahsisi için talepte bulunduğunu söyledi.

'YATIRIMCI İÇİN CAZİBE MERKEZİYİZ'

Model üreten bir Aksaray için bütüncül bir kalkınma anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Vali Aydoğdu şunlar söyledi:

"Özellikle gençlerimizin iş arama sürecinde alternatif ve yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. Aksaray olarak yatırımcılarımız için tam bir cazibe merkeziyiz. Burada yapılacak yatırımlar ve ortaya konacak modellerin zaman içinde yaygınlaşması için birlik ve beraberliği önemsiyoruz. Gençler; bugün yatırımcıların ilimizi tercih etmesindeki mutluluğumuzun temel kaynağı sizlersiniz. Buralarda istihdam olanaklarının oluşması demek refah düzeyinin de yükselmesini beraberinde getirecek. Biz, Aksaray olarak kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliklerini güçlü bir şekilde sürdürerek yolumuza devam ediyoruz. Yıllar sonrasında yolumuz Sultanhanı’na düştüğünde bir fabrikadan çok İlçemizin sosyo – ekonomik gelişiminde oluşan değişimi gördüğümüzde hissedeceğimiz mutluluğu hayal ediyoruz. Değişen bir Aksaray için yolumuza devam ediyoruz."

Yapılan görüşmenin ardından açıklamada bulunan Vali Hamza Aydoğdu, enerji, liman ve tekstil başta olmak üzere Türkiye ve dünyada çeşitli sektörlerde faaliyetlerini sürdüren Eren Holdingin Aksaray’da yatırım yapma kararı aldığını açıkladı.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ OLACAK

Holding bünyesinde bulunan Eren Enerji’nin yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde önemli projeler yürüttüğünü kaydeden Vali Aydoğdu, “Eren Enerji, elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerinin hücre üretimini Aksaray Sultanhanı OSB’de 300 bin metrekare alanda kurulacak fabrikada gerçekleştirecek. Bu fabrika elektirik panellerinin hücre üretiminde Türkiye’de ikinci fabrika olma özelliğini taşımakla beraber bu üretim Aksaray’da olacak” dedi.

Yapılacak yatırımla ilk etapta 1500 kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Vali Aydoğdu, yine holding bünyesinde ünlü Fransız giyim markası Locoste’nin de bulunduğunu belirterek, iş insanı Ahmet Eren ile yaptığımız görüşmede, Locoste’nin tekstil ve ayakkabı üretimini Sultanhanı OSB’de 10 bin metrekare alanda gerçekleştireceğini bu yatırımla beraber ilave 1000 kişilik daha istihdam sağlanacağını söyledi.

BÜYÜK MERAK UYANDIRMIŞTI

Vali Aydoğdu bu yatırım kararını ilk olarak isim vermeden ‘Dünyanın en meşhur timsahı Aksaray’ı seçti’ mesajı ile duyurmuş ve büyük merak uyandırmıştı.

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren de yaptığı açıklamasında, “Sayın Valimizi Aksaray’ın potansiyelini bizlere anlatarak bizi Aksaray’ı görmeye davet etmişti. Bizde bu manada kentin jeopolitik konumu, sunduğu imkânları yerinde gördük. Yapacağımız yatırımların kente hayırlı olmasını diliyorum. İki yeni yatırımımız yılsonu itibariyle başlatmayı planlıyoruz. 350 milyon dolar yatırım bedeli olarak öngördüğümüz projelerimizi kısa sürede de tamamlayıp Aksaray Sultanhanı OSB’de üretime geçmek istiyoruz" diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR SANAYİ HAMLESİ'

İki yeni yatırımın Aksaray ve Sultanhanı İlçesine hayırlı uğurlu olmasını dileyen Vali Aydoğdu, “Türkiye’de üç ilçesine OSB açılan tek il olma özelliğini taşıyan Aksaray, çok önemli bir sanayi hamlesini gerçekleştirdi. Aksaray OSB’de ek genişleme alanları da dahil olmak üzere sanayi parsellerinin tamamına yakını yatırımcılara tahsis edildi. 6. Bölge statüsü ile yatırımcılara önemli avantajlar sağlayacak ilçe OSB’lerede büyük talep ve ilginin olması memnuniyet verici. Yeni yatırımlarla sanayi ve tarım şehri Aksaray’ın büyüme ivmesi daha da hızlanacak. Bu yeni yatırımlarla Aksaray farklı bir lige geçecek” diye konuştu.