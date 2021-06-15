Aksaray ilçeleri ve turistik yerleri özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Aksaray nerede, hangi bölgede? Merak edip araştıranlar için Aksaray ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...
AKSARAY NEREDE?
Aksaray, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi’nde, kısmen Konya Havzası'nda ve kısmen Kapadokya'da yer alan, merkezi Aksaray kenti olan ildir. 15 Haziran 1989 tarihinde kabul edilen 3578 sayılı kanun ile Niğde'den ayrılarak il statüsü kazanmıştır. Niğde'nin kuzeybatısında, Konya'nın doğusunda, Ankara'nın güneydoğusunda yer almaktadır. 423.011 nüfusa (2020) ve 7.659 km² yüz ölçümüne sahiptir.
2020 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 22 belediye, bu belediyelerde 157 mahalle ve ayrıca 175 köyü vardır.
AKSARAY'DA GEZİLECEK YERLER
Aksaray Kalesi
Karamanoğlu İbrahimbey Camii(Ulu Camii)
Şeyh Hamid Veli Camii
Debbağlar Camii:
El-Hac Seyyid Hasanefendi Camii
Yılancık Medresesi
Sulu Medrese
Karamanoğlu Camii Medresesi
Şeyh Hamid Veli; Rum diyarı irfân ehlinin başıdır. Üstü açık bir kubbede medfûndur. Çoğunlukla saralı kimseler ziyaret ederler. Buna yakın
Şeyh Kemal Sultan olgunluk yolunda tamama ermiş büyük bir zattır. Bunun yanında
Şeyh Pertevi Sultan, Yesevî tarihinde yahşi bir erdir.
Kırkkızlar; çoğunlukla kadınlar ziyaret ederler.
Şeyh Necmeddin Kibri,
Bedreddin Sultan Veli,
Hımarlı Dede Sultan şehir içindedir.
Şeyh Gaznevî Sultan ve
Şeyh Hakîkî bin Şeyh Hamid Veli: El-hac Bayram Veli öğrencilerinden olup, Ankara'da ledün ilmini tamamlayıp Aksaray'da Bayramî tarikatinde öncü olmuştur.
Şeyh Butak, Taşpazarı Mahallesi'nde medfûn olup gönül erbâbının ziyaret yeridir. Cennetderesi semtinde Çelebilik ziyareti ve bunun üst yanında Hızırlık ziyareti vardır.
Kılıç Arslan Sultan'ın kabirleri de Hızırlık ziyaretgâhındadır. Bu Hızırlık'a yakın
Şeyh Hamza, Bayrami tarikatinin büyük zâtlarındandır. Bir de
Şeyh Hızır Efendi ziyareti vardır.
Somuncu Baba türbesi
Zinciriye Medresesi
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