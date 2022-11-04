Aksaray'da ölümlü kaza

Aksaray'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bektaş Körük idaresindeki otomobil Aksaray-Konya karayolu 40. kilometresinde önünde seyreden Nuri Aslan kontrolündeki kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Körük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. AA'nın haberine göre; kamyonun şoförü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.