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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Afganistan uyruklu M.E. Habibi (42), tartıştığı eşi Nasim Gol Karımı'yi (30) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

DHA'da yer alan habere göre olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hurdacılık yapan M.E. Habibi ile eşi Nasim Gol Karımı arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.E. Habibi, eşini boğazından bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. GÖZALTINA ALINDI Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karımı'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Habibi'yi suç aleti bıçakla birlikte evde gözaltına aldı. REKLAM

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Karımı'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.