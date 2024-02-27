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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli Pamukkale'de yaşandı! Tartıştığı karısı Nasim Gol Karımı'yi boğazından bıçakladı! - Son dakika tam vahşet

        Tam vahşet! Tartıştığı karısını boğazından bıçakladı

        Denizli'de kelimenin tam anlamıyla bir vahşet yaşandı. Kentin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda Afganistan uyruklu M.E. Habibi, tartıştığı karısı Nasim Gol Karımı'yi boğazını bıçaklayarak öldürdü. Cani cinayetin ardından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:13 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:03
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        Tartıştığı karısını boğazından bıçakladı!
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Afganistan uyruklu M.E. Habibi (42), tartıştığı eşi Nasim Gol Karımı'yi (30) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

        DHA'da yer alan habere göre olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hurdacılık yapan M.E. Habibi ile eşi Nasim Gol Karımı arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında M.E. Habibi, eşini boğazından bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karımı'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Habibi'yi suç aleti bıçakla birlikte evde gözaltına aldı.

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        Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Karımı'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Denizli
        #Nasim Gol Karımı
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