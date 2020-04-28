Aksaray'da korkunç olay! Boş arazide yanmış erkek cansız bedeni bulundu.

İstiklal Mahallesi'nde boş arazide yanmış erkek cesedini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kimliği belirsiz cansız bedenin yanında benzin bidonu buldu. Cansız beden, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.