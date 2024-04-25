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        Haberler Gündem Aksaray'da halk otobüsü sürücüsü yolcu tarafından bıçaklandı - Güncel haberler

        Otobüsü şoförü yolcu tarafından bıçaklandı

        Aksaray'da halk otobüsü sürücüsü, güzergah dışına çıkma talebini yerine getirmediği yolcu tarafından bıçaklandı. Yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 18:32 Güncelleme: 25.04.2024 - 18:33
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        Yolcu otobüs şoförünü bıçakladı
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        Abdurrahman Ç. (19), Atatürk Bulvarı'nda özel halk otobüsü sürücüsü Alattin O'dan güzergah değiştirmesini istedi.

        Alattin O, bu talebi yerine getirmeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Ç, üzerindeki bıçakla Alattin O'yu bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

        Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaya olarak kaçan şüpheli Abdurrahman Ç, ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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