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        Haberler Sağlık Akşam yürüyüşü bağırsak kanseri riskini azaltıyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Akşam yürüyüşü bağırsak kanseri riskini azaltıyor

        İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ali Vardar, yemekten sonra yapılan akşam yürüyüşünün bağırsak kanseri riskini azaltıp, diyabet riskini düşürdüğünü söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:37 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:37
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        Bilim açıkladı! Akşam yürüyüşü mucizeymiş
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        Almanya'daki Regensburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, İngiltere'de 86 binden fazla kişiden alınan verileri inceleyerek, sabah 8 ile akşam 6 civarında yürüyüş gibi aktivitelerde bulunmanın bağırsak kanseri riskini yüzde 10 oranında azalttığını buldu.

        "BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEKİ ANTİ-TÜMÖR HÜCRELERİNİ HAREKETE GEÇİRİYOR"

        Yapılan araştırmada, fiziksel aktivitelerin rahatlatıcı özelliği sayesinde stresle ilişkili iltihabı azalttığı da aktarıldı. Araştırmanın detaylarında akşam yürüyüşü ve genel olarak egzersizin bağışıklık sistemimizdeki anti-tümör hücrelerini harekete geçirdiği ve hücre ölümünün doğal sürecini güçlendirdiği de aktarıldı. Böylece 'kanser olma potansiyeli olan hücrelerin kötü olma şansı olmadan önce temizlenmesi daha muhtemel' olarak gözler önüne serildi.

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        Yapılan araştırmaları değerlendiren İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Ali Vardar, "Yemekten sonra yürüyüş sindirimi iyileştirir, kan şekerini düzenler, kan basıncını düşürür ve kilo vermeye yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

        30 DAKİKA TEMPOLU YÜRÜYÜŞ ÖNERİSİ

        Akşam yemeğinden sonra yürüyüşün bir öğünden sonra oluşan kan şekeri artışını azaltmanın harika bir yolu olduğunu da aktaran Uzm. Dr. Ali Vardar, günde sadece birkaç dakika ekstra yürüyüş yapmanın sağlığınızı iyileştirmede büyük rol oynadığını söyledi.

        Kilo vermek için, 30 dakikalık tempolu bir yürüyüşün iyi bir başlangıç olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Vardar, yürüyüş üzerine yapılan araştırmaları da değindi: "Kalp sağlığını iyileştirmek için yapılan bir araştırmada, her 500 adımda (Yaklaşık beş dakikalık yürüyüş), kardiyovasküler hastalıktan ölme riskinin yüzde 7 azaldığı bulundu. Yapılan başka bir araştırma da ise 60 yaş üstü kişilerin günlük yaşamlarına 10 dakikalık tempolu yürüyüş eklemelerinin, kadınlarda yaşam beklentilerini yaklaşık 11 ay, erkeklerde ise 17 ay uzattığını ortaya koydu."

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