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Ferdi Durdu’nun haberine göre, Doğanşehir ilçesinde akraba olan iki grup arasında araba alım satım ticareti nedeniyle 26 Ekim’de meydana gelen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan Emre, Yunus ve Ersen Aydın, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen Ersen Aydın (30), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Ersen Aydın

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda olaya karışan Nusret G., Mahmut G., Hıdır A. ve Abuzer G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.