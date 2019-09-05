akraba evliliği nedir

05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aynı kan bağına sahip olan insanlar akraba olarak nitelendirilir. Aynı kan bağı olan kişilerin de birbirleri ile evlenmesi akraba evliliği olarak adlandırılır. Uzun yıllardır akraba evlilikleri toplumsal bir sorun olarak ülkemizde devam eden bir sorundur. Türkiye’de akraba evlilikleri %20 oranında bir kısmı içerir. Bu da azımsanmayacak oranda olan bir rakamı kapsamaktadır. Akraba evliklerinde anne tarafı ya da baba tarafı ayrımı olmaksızın her ikisi de akraba evliliği sayılmaktadır.
Akraba evlilikleri ayrıca iki kısma ayrılmaktadır. Birinci dereceden akraba evliliği ve ikinci dereceden akraba evliliği olarak ortaya çıkar.
Birinci dereceden akraba evliliği; kuzen olanların birbiri ile evlenmesi ile oluşan evliliklerdir.
İkinci dereceden akraba evliliği ise; torun evliliği şeklinde yapılmaktadır.
Akraba evliliklerinin ikisinde de evlenme sonucu ortaya çıkan en önemli sorun; doğacak çocuklarda ortaya çıkan genetik bozukluklardır. Bu yüzden evlenmeden öncesinde genetik bozukluklar testi ve kan testi yapılmaktadır. Akraba evliliklerinde özürlü doğum olması oranı oldukça yüksektir ancak kesinlikle olacak diye bir kanun yoktur. Genelde kan uyuşmazlığı ile ortaya çıkması nedeniyle kan uyuşmazlığı evlenmeden önce mutlaka araştırılmalıdır. Bebeklerin dünyaya gelmesinde genlerini kromozomlar sayesinde anne babalardan alarak annenin karnında gelişen bebeğe taşınır. Bebeğe taşınmakta olan bu genler çift yapıda ortaya çıkar. Yani bu sayede kalıtımı bebeğe taşıyarak genlerin oluşumu sağlanmış olur.
Bebeklere geçen genler; anne ve babadan eşit olarak dağıtılır. Anne babadan alınan genler sonucunda bebeğin gelişimi oluşur. Anne ve babadan genlerin birinde bozukluk olması nedeni ile bebek de bu bozuk geni taşımaktadır. Bu bozuk gen nedeni ile de bebek de gelişim bozukluğu ortaya çıkar. Bu durum anne karnındayken geçme oranı yüksek olarak belirir. Aynı kanı ve geni taşıyan anne baba akraba olmaları nedeni ile aynı özellikleri de bebeğe aktaracaklardır. Bu durum da bebekte daha fazla risk oluşmasına etken olmaktadır. Genelde akraba evliliği ile ortaya çıkan bozukluklar; kalp hastalıkları, kan bozukluğu, kan hastalıkları, göz, zekâ geriliği, şeker hastalığı ve vücutta oluşan bozukluk şeklinde baş gösterir.
Genlerin bebeklere bozuk olarak geçmesi nedeniyle; işitsel, zihinsel, görsel ve bedensel bozukluk olarak ortaya çıkmaya başlar. Akraba evliliği bu gibi durumların yoğun olarak ortaya çıkmasında en önemli etken olarak belirir. Bu şekilde dünyaya gelen çocuklar da; her açıdan bakıma muhtaç ve zor bir hayat yaşamaya mahkûm olurlar. Ailelerin maddi imkanlarının da kısıtlı olması özel rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim ve bakım yapılması ihtiyacı oluşması nedeniyle bunu sağlayamama durumu ortaya çıkar. Böyle olması nedeni ile de; bu doğan çocukların toplumdan uzak ve sadece evde zaman geçirmesi ve hayatı sadece nefes alarak yaşamış olması olasılığını ortaya çıkarır. O nedenle akraba evliliği yapmadan test yapılmalıdır.
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