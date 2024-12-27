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        AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı!

        AKOM, megakent İstanbul'un yüksek kesimlerinde saat 15.00'den sonra karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceğini duyurdu. Açıklamada Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'de kar yağışı beklendiği ifade edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:03 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:03
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        AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı!
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        İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, saat 15.00'dan sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceğini açıkladı.

        İHA'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu.

        AKOM'un açıklamasında, “İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

        3 İLÇEDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

        İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM verilerine göre, bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor.

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