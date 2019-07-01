01 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
SİVİLCELER İÇİN ALOE VERALI MASKE TARİFİ
Malzemeler
1 çorba kaşığı saf aloe vera özü
Nasıl yapılır?
Aloe vera yaprağını kesin ve içerisindeki şeffaf jeli kaşıkla çıkarın. Sorunlu bölgeye sürün. Eğer yapabiliyorsanız jel ile birlikte uyuyun. Sabah durulayın. Bu kürü sivilceleriniz geçene kadar uygulayabilirsiniz.
ALOE VERA, BAL VE TARÇINLI MASKE
Malzemeler
2 yemek kaşığı aloe vera jeli
4 yemek kaşığı bal
Bir çay kaşığı toz tarçın
Nasıl yapılır?
Bir kaseye aloe vera jelini, balı ve tarçını ekleyin. İyice karıştırın. Maskeyi tüm yüzünüze veya sivilceli bölgeye yayın. Sivilce maskesini 5-10 dakika tuttuktan sonra sonra cildinizi durulayın.
ALOE VERA VE ÇAY AĞACI YAĞLI MASKE
Malzemeler
2 yemek kaşığı aloe vera jeli
2-3 damla çay ağacı yağı
1 çorba kaşığı içme suyu
Nasıl yapılır?
Bir kapta, aloe vera jelini, suyu ve çay ağacı yağını karıştırın. Akneli bölgeye ince bir tabaka halinde uygulayın. Birkaç dakikadan sonra bol suyla cildinizi durulayın.
ALOE VERA VE LİMON SULU MASKE
Malzemeler
2 yemek kaşığı aloe vera jeli
¼ çay kaşığı limon suyu
Nasıl yapılır?
Bir kaba aloe vera jelini ve limon suyunu ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın. Sivilceli bölgeye ya da göz çevresi hariç tüm yüzünüze uygulayın. 5-10 dakika beklettikten sonra bol suyla cildinizi durulayın.
ALOE VERALI YÜZ SPREYİ
Malzemeler
1 su bardağı içme suyu
1 yemek kaşığı aloe vera jeli
2 damla uçucu yağ
Nasıl yapılır?
Sprey şişesine su, aloe vera jeli ve isteğe bağlı olarak esansiyel yağ ilave edin. Şişeyi iyice çalkalayın. Gözlerinizi kapatın ve karışımı yüzünüze sıkın. Bu karışımı günde 3-4 defa cildinize sıkabilirsiniz. Ancak kullanmadan önce daima şişeyi iyice çalkalamayı unutmayın.
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